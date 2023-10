Chevron suspende atividades de plataforma de gás sob instruções do governo israelense

A gigante petrolífera Chevron informou, nesta segunda-feira (9), que suspendeu suas operações em uma plataforma de produção de gás natural próxima ao litoral de Israel a pedido do governo israelense após o ataque do Hamas ao país no fim de semana.

"A Chevron Mediterranean Limited foi instruída pelo ministério da Energia de Israel a suspender sua produção na plataforma Tamar", indicou um porta-voz da empresa, que apontou que continuam abastecendo clientes em Israel e na região por outra plataforma.

