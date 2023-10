Agência espacial russa relata vazamento de líquido na ISS

A agência espacial russa informou, nesta segunda-feira (9), que foi detectado um vazamento de líquido de refrigeração no segmento russo da Estação Espacial Internacional (ISS), embora tenha esclarecido que não representa perigo para a tripulação ou para o laboratório orbital.

"O módulo Nauka, do segmento russo da ISS, sofreu um vazamento de líquido de refrigeração do circuito do radiador externo [de reserva], que foi entregue à estação em 2012", informou a Roscosmos no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agência russa acrescentou que "nada ameaça a tripulação e a estação". "O circuito principal de controle térmico do módulo está funcionando normalmente, garantindo condições confortáveis na área habitável do módulo", esclareceu.