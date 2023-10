Veja quem são os brasileiros que estão sumidos ou feridos em Israel

>> Itamaraty: repatriação em Israel e na Palestina priorizará brasileiros que residem no Brasil; ENTENDA

Guerra Israel x Gaza: brasileiros desaparecidos



Três brasileiros seguem desaparecidos em Israel. Entre eles está o gaúcho Ranani Glazer, de 24 anos de idade, que atua como soldado nas Forças de Defesa de Israel e mora em Tel Aviv, capital israelense, há sete anos. O jovem estava em uma rave, próximo a Faixa de Gaza, quando os ataques começaram.

O DJ Juarez Petrillo, pai de Alok, se apresentava no festival Universo Paralello quando os ataques se inciaram. Ele está seguro, em um bunker, segundo Alok.



Já Glazer chegou a ficar escondido em um abrigo e compartilhou em suas redes sociais relatos dos momentos de terror que estava vivendo no bunker. No entanto, o local teria sido invadido, e desde então, os familiares não conseguiram mais se comunicar com Ranini.

A jovem carioca Bruna Valeanu é o segundo nome e também estava na mesma rave que Ranini Glazer. Ela morava em cidade próxima a Tel Aviv.

