Simone Biles é campeã mundial na barra de equilíbrio; Rebeca Andrade é bronze

A americana Simone Biles, de volta às competições depois de dois anos, conquistou seu 22º título mundial de ginástica artística neste domingo (8), ao ficar com a medalha de ouro na barra de equilíbrio, com 14,800 pontos, na Antuérpia.

A brasileira Rebeca Andrade (14,300), que tinha derrotado Biles na final do salto, disputada no sábado, ficou com a medalha de bronze.

A prata foi para a jovem chinesa Yaqin Zhou (14,700), de 17 anos.