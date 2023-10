PSG reage e vence Rennes no Francês, em rodada marcada por incidente com rojão

Depois da goleada sofrida na Liga dos Campeões por 4 a 1 para o Newcastle, o Paris Saint-Germain reagiu no Campeonato Francês e bateu o Rennes 3 a 1 neste domingo (8), pela 8ª rodada. Mesmo jogando fora de casa, o PSG construiu sua vitória com gols de Vitinha (32'), Achraf Hakimi (36') e Randal Kolo Muani (58'). Amine Gouiri (56') descontou para os anfitriões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com este resultado, o time parisiense fica em terceiro na tabela com 15 pontos, dois a menos que o líder Mônaco e um atrás do Nice, que é o segundo.

Mas a rodada do Campeonato Francês foi marcada pelo incidente no jogo entre Montpellier e Clermont, que foi suspenso após um rojão ser atirado no campo e explodir próximo ao goleiro Mory Diaw. Na reta final da partida, quando o Montpellier vencia por 4 a 2, um rojão foi lançado das arquibancadas e caiu a centímetros de Diaw, que foi ao chão com a mão no ouvido. O goleiro do Clermont, visivelmente desestabilizado, deixou o campo de maca. Depois do incidente, o jogo foi suspenso pelo árbitro Florent Batta. Segundo um porta-voz da polícia contactado pela AFP, Diaw foi levado a um hospital para tratar "um traumatismo perto do ouvido". O torcedor que lançou o artefato foi "detido", mas até o momento não há uma denúncia formal contra ele.

Depois de duas derrotas consecutivas na Ligue 1, o Olympique de Marselha voltou a vencer no jogo que abriu a programação deste domingo, ao bater o Le Havre por 3 a 0 no estádio Vélodrome, a primeira vitória da equipe desde a chegada do técnico italiano Gennaro Gattuso.

O Olympique, que vinha de um empate em casa na Liga Europa com o Brighton (2 a 2), foi muito superior ao adversário, que ficou com um homem a menos desde o final do primeiro tempo, graças à expulsão de Rassoul Ndiaye no minuto 40. Os gols de Arouna Sangante (18' contra), do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (21') e do senegalês Ismaïla Sarr (84') decidiram a partida. Goleado pelo Paris Saint-Germain (4 a 0) e derrotado pelo Monaco (3 a 2) nas últimas duas rodadas, o time de Marselha não vencia desde o dia 26 de agosto, quando bateu o Brest por 2 a 0.