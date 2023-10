Presidente iraniano conversou com os chefes do Hamas e da Jihad Islâmica (imprensa)

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, conversou por telefone neste domingo (8) com os chefes dos movimentos armados palestinos Hamas e Jihad Islâmica, um dia após o grande ataque lançado pelo Hamas contra Israel, informou a agência oficial iraniana IRNA.

"O presidente Raisi falou por telefone com o secretário-geral da Jihad, Ziad al-Nakhala, sobre os acontecimentos na Palestina" e depois com o "chefe do gabinete político do Movimento de Resistência Islâmica do Hamas, Ismail Haniyeh", indicou a IRNA.