Liverpool fica no empate com o Brighton pelo Campeonato Inglês

O Liverpool não passou de um empate em 2 a 2 com o Brighton neste domingo (8), pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que deixa o time em terceiro na tabela, três pontos atrás do Tottenham, líder antes do duelo entre Arsenal e Manchester City.

Os 'Reds' voltaram a viver um fim de semana frustrante, depois da cruel derrota para os 'Spurs' por 2 a 1, em que tiveram um gol anulado erroneamente.

Contra o Brighton, o Liverpool saiu atrás com o gol de Simon Adingra (20'), mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo marcando duas vezes com o egípcio Mohammed Salah (40' e 45'+1 de pênalti).