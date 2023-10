Guerra em Israel se torna nova frente na campanha eleitoral dos EUA

"Esta é uma grande oportunidade para os nossos candidatos estabelecerem um contraste entre os republicanos, que sempre apoiaram Israel, e a fraqueza de Joe Biden", disse Ronna McDaniel, chefe do Comitê Nacional Republicano, no sábado, na Fox News.

Nos Estados Unidos, abriu-se uma nova frente na corrida presidencial de 2024: a ofensiva do Hamas reacendeu as críticas dos candidatos republicanos ao presidente Joe Biden, acusado de não ser forte o suficiente em sua defesa de Israel e sua política em relação ao Irã.

Biden, de 80 anos, que concorre a um segundo mandato, poderá enfrentar seu grande rival Donald Trump, atualmente o favorito nas primárias republicanas.

O ex-presidente afirmou no sábado que o ataque a Israel ocorreu porque os Estados Unidos são vistos "como fracos e ineficazes, com um líder à sua frente realmente fraco".

Outros aspirantes à nomeação republicana, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-vice-presidente Mike Pence, fizeram críticas semelhantes à suposta "fraqueza" do democrata.

No sábado, Biden proferiu um breve e sério discurso da Casa Branca para enfatizar que o apoio dos Estados Unidos ao Estado judaico é "sólido como uma rocha e inabalável".

"Hoje, o povo de Israel está sob ataque de uma organização terrorista, o Hamas. Neste momento trágico, quero dizer a eles, ao mundo e aos terroristas de todo o mundo: os Estados Unidos estão ao lado de Israel. Nunca deixaremos de apoiá-lo", declarou o presidente.

As acusações dos republicanos são alimentadas em particular por uma decisão recente de Biden: autorizar o descongelamento de fundos iranianos no valor de 6 bilhões de dólares (30,9 bilhões de reais) para permitir uma troca de prisioneiros com o regime de Teerã.