Conselho de Segurança da ONU encerra reunião sobre conflito entre Israel e Hamas sem consenso

O conflito iniciado após ataques do grupo Hamas a Israel neste sábado é o primeiro teste de fogo da presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, durante o mês de outubro.

A reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) para tratar do conflito entre o grupo Hamas e Israel durou cerca de 1h30 e terminou neste domingo, 8. Não se chegou a um consenso sobre o tema e, portanto, não há previsão de divulgação de um comunicado em conjunto do órgão, conforme apurou o Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

No entanto, a expectativa era de que não se chegasse a um consenso entre os membros. Enquanto os Estados Unidos reforçou o apoio a Israel, a China defendeu a criação do Estado independente da Palestina e a Rússia é próxima ao Irã, um dos principais financiadores do Hamas.

O Brasil condenou os bombardeios e ataques feitos a Israel a partir da Faixa de Gaza neste sábado e defendeu ações para evitar que o conflito tome maiores proporções.

"O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no sábado, em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

A reunião do CSNU foi fechada à imprensa. É esperado que o representante permanente do Brasil junto à ONU, o diplomata Sérgio França Danese, fale à imprensa.