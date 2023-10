Bloco islâmico condena ação militar israelense em Gaza

A Organização de Cooperação Islâmica, com sede na Arábia Saudita, disse neste domingo, 8, que está "muito preocupada com a perigosa escalada israelense no território palestino ocupado". O bloco de 57 membros condenou "a agressão militar israelense que levou à queda de centenas de mártires e feridos entre o povo palestino".

A última ronda de violência começou com um ataque surpresa sem precedentes, no qual militantes do Hamas invadiram Israel, matando centenas de pessoas e levando civis de volta para Gaza.

Israel respondeu enviando tropas para a área fronteiriça e lançando ataques aéreos através do território bloqueado.