260 mortos por ataques do Hamas em festival, diz serviço de resgate de Israel

Número poderá ser ainda mais alto de vítimas fatais. Caso ocorreu no deserto de Neguev, no sul de Israel

O serviço de resgate de Israel, Zaka, informou que seus paramédicos removeram 260 corpos de um festival de música chamado Festival Nova, que celebra o feriado judaico de Sucot, sofreu ataques de militantes do Hamas no sul de Israel neste final de semana. Milhares de pessoas estavam presentes. Este foi apenas mais um dos diversos ataques registrados na manhã deste sábado, 7.



A rave acontecia no deserto de Neguev, no Sul do país, próximo a faixa de Gaza. Imagens publicadas nas redes sociais mostram crianças correndo para salvarem as próprias vidas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também no dia de ontem, o DJ Juarez Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar, filmou o momento em que, o festival Universo Paralello, foi interrompido após a chegada de homens do grupo extremista armado. "Estou em choque até agora. As bombas não param de explodir", escreveu o dj em uma rede social.