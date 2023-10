Transbordamento de lago glacial na Índia deixa aos menos 56 mortos

Pelo menos 56 pessoas morreram em um vale do Himalaia, no nordeste da Índia, devido ao transbordamento de um lago glacial na quarta-feira, de acordo com um novo balanço divulgado pelas autoridades neste sábado (7).

Em Sikkim, "26 corpos foram encontrados", disse à AFP Anilraj Rai, funcionário deste estado.

No estado vizinho de Bengala Ocidental, equipes de resgate recuperaram 30 corpos na bacia do rio Tista, informou o comissário de polícia do distrito de Jalpaiguri, K. Umesh Ganpat.