Terremoto de magnitude 6 abala o sul do México

Um terremoto de magnitude 6 foi registrado na noite de sexta-feira (6) no estado mexicano de Oaxaca (sul) e foi perceptível na Cidade do México, embora as autoridades tenham descartado danos.

O Serviço Sismológico Nacional informou na rede social X, antigo Twitter, que o terremoto teve como epicentro a cidade de Matías Romero, em Oaxaca. Inicialmente havia estimado uma magnitude de 6,3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não foram relatados danos nos estados onde foi sentido. O monitoramento foi mantido na área epicentral", disse a Defesa Civil do governo mexicano na rede social X.