Sétima morte em prisão equatoriana relacionada ao assassinato de candidato presidencial

O governo do Equador confirmou neste sábado (7) a morte na prisão de um novo detido relacionado com o assassinato do ex-candidato presidencial Fernando Villavicencio, o sétimo desde sexta-feira.

O Ministério Público informou em sua conta da rede X, antigo Twitter, que ordenou "a remoção do corpo de um preso na prisão El Inca", um centro penitenciário em Quito.

A autoridade penitenciária informou em comunicado que o detido, tal como as seis vítimas mortais registradas no dia anterior em uma prisão da cidade portuária de Guayaquil, estava "ligado" ao assassinato de Villavicencio.