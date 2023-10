Pelo menos 232 palestinos morreram e 1,6 mil ficaram feridos em retaliação de Israel

O Ministério da Saúde palestino estima que pelo menos 232 pessoas na Faixa de Gaza foram mortas e mais de 1.697 ficaram feridas na retaliação de Israel ao ataque do grupo extremista Hamas na Faixa de Gaza. O serviço nacional de resgate de Israel informou que pelo menos 200 pessoas morreram, sendo a maioria civis, e 1,1 mil ficaram feridas no confronto. É o ataque mais letal contra Israel desde 1973.

O grupo Hamas afirma que mantém "dezenas" de soldados israelitas reféns na Faixa de Gaza. O Exército de Israel afirma ter lançado ataques aéreos contra 17 complexos militares ligados ao Hamas em Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na noite deste sábado (no horário local), soldados israelenses tentavam recuperar o controle e expulsar militantes do Hamas no sul do país. Quatro divisões do Exército israelense foram enviados para a região com cerca de 3,5 mil foguetes sendo disparados.