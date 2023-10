EQUADOR PRISÃO CRIME: Seis presos morrem envolvidos no assassinato de candidato presidencial no Equador

O movimento islâmico palestino Hamas lançou, neste sábado (7), uma ofensiva geral contra Israel a partir de Gaza e garantiu que os seus milicianos capturaram cidadãos do Estado hebreu, que respondeu com bombardeios em uma escalada que já deixou perto de 250 mortos, cerca de 200 deles no enclave palestino.

=== EQUADOR PRISÃO CRIME ===

GUAYAQUIL:

Seis presos morrem envolvidos no assassinato de candidato presidencial no Equador

Seis colombianos presos no Equador pelo assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio foram assassinados em meio aos "distúrbios" ocorridos na sexta-feira (6) em um presídio da cidade portuária de Guayaquil, cenário frequente de confrontos sangrentos entre gangues de traficantes.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Máximo tribunal da Guatemala ordena garantir a posse de Arévalo

A Corte Constitucional da Guatemala (CC), tribunal máximo, ordenou neste sábado garantir a posse do presidente eleito, Bernardo Arévalo, assediado por uma série de ações judiciais que dificultam a sua posse em janeiro.

-- EUROPA

MADRI:

Espanha lança seu primeiro foguete privado

Após vários adiamentos, a empresa PLD Space conseguiu lançar com sucesso neste sábado (7) seu foguete Miura 1, no sul da Espanha, primeira etapa de desenvolvimento de um mini-lançador para levar o país ao clube exclusivo da corrida espacial.

ROMA:

Arquivos de Pio XII alimentam debates sobre omissão do papa durante Holocausto

Durante o pontificado de Pio XII, o Vaticano salvou milhares de judeus, mas o papa nunca quebrou seu silêncio diante do pior genocídio da história. Ao abrir os próprios arquivos, a Igreja se esforça para esclarecer o passado em nome da "verdade".

-- ÁSIA

XANGAI:

Líder do Senado dos EUA acusa empresas chinesas de 'alimentarem' crise do fentanil

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, acusou neste sábado (7) as empresas chinesas de Xangai de "alimentarem a crise do fentanil", que causou a morte de milhares de pessoas no seu país.

DACA:

Bangladesh enfrenta uma epidemia de dengue sem precedentes

Os médicos do hospital Mugda, em Daca, não conseguem lidar com a situação. Três dos dez andares deste estabelecimento na capital de Bangladesh estão lotados de pacientes de uma epidemia de dengue sem precedentes no país.

=== ESPORTE ===

ANTUÉRPIA:

Rebeca Andrade supera Simone Biles e é campeã mundial do salto

A ginasta brasileira Rebeca Andrade foi campeã mundial do salto pela segunda vez, superando a americana Simone Biles, neste sábado (7), na Antuérpia.

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento da corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

