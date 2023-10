Oscar Piastri largará na pole da corrida sprint do GP do Catar de F1

O australiano Oscar Piastri (McLaren) surpreendeu neste sábado (7), ao conseguir a pole position no treino de classificação para a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Piastri, que no GP do Japão, há duas semanas, subiu no pódio pela primeira vez (3º), fez o melhor tempo do dia em sua segunda volta, superando Norris por 82 milésimos.

Verstappen, que só precisa de três pontos para ser campeão mundial pela terceira vez, ficou em terceiro e vai largar ao lado do britânico George Russell, quarto.