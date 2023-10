Não me sinto seguro: brasileiro relata tensão na guerra em Israel

O escritor Gabriel Paciornik, 45, estava na casa onde vive com a família, ao norte de Tel Aviv, quando ouviu as sirenes, um som que faz parte da rotina de Israel, mas que dessa vez anunciava um ataque sem precedentes do Hamas. Agora, após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarar que o país está em guerra, o clima é de tensão e medo.

"Não me sinto seguro", diz o brasileiro, que há quase 20 anos migrou para estudar em Israel e fez a vida lá. Como o prédio onde vive com a família não tem bunker, eles correram para escada junto com os vizinhos, ainda sem entender o que estava acontecendo. "Fomos pegos completamente de surpresa, achamos até que poderia ser uma falha no sistema. Estamos acostumados com as sirenes; a novidade foi o nível do ataque."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa na qual Gabriel trabalha já avisou que o escritório vai ficar fechado e as aulas dos dois filhos foram canceladas. No celular, as mensagens que não param de chegar pedem doações de sangue e ajuda para encontrar pessoas desaparecidas. "Um ataque dessa escala é completamente fora da curva; é muito complicado, sabemos que vai piorar nos próximos dias", lamenta o escritor. Apesar do medo, Gabriel não considera deixar Israel. "Já moro aqui há muitos anos, toda minha vida está aqui", afirma.