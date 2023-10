McTominay salva United; Tottenham pula para liderança do Inglês

Depois de abrir o placar com um gol de Mathias Hensen (26') no primeiro tempo, o Brentford ficou próximo de sua primeira vitória desde o dia 19 de agosto.

Tudo levava a crer que os 'Red Devils' iriam sofrer sua quinta derrota no campeonato, mas a entrada de McTominay nos minutos finais mudou o rumo do jogo em Old Trafford.

O Manchester United conseguiu uma virada sobre o Brentford por 2 a 1 neste sábado (7), com dois gols nos acréscimos do meia Scott McTominay, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, que agora tem o Tottenham na liderança provisória.

Mas já nos acréscimos da segunda etapa, McTominay (90'+3 e 90'+7) salvou o time de Manchester, que com a vitória fica em 10º na tabela com 12 pontos, ainda longe do Top 4 e da liderança, que passou a ser do Tottenham.

Mais cedo, os 'Spurs', que jogaram com um homem a menos no segundo tempo, venceram o Luton fora de casa por 1 a 0 e chegaram aos 20 pontos, dois à frente dos 'Citizens' e a três dos 'Gunners', que se enfrentam em Londres no domingo, no jogo que fecha a 8ª rodada.

A vitória, no entanto, não foi fácil. Primeiro, o Luton conseguiu marcar com o capitão Tom Lockyer (40'), mas o gol foi anulado por uma falta no início da jogada que foi apontada após revisão do VAR.

Na sequência, o Tottenham ficou com um a menos pouco antes do intervalo, graças à expulsão do volante Yves Bissouma, que recebeu o segundo cartão amarelo (45'+4) por simular uma falta perto da área do Luton.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro holandês Micky van de Ven (52'), depois de uma boa jogada individual de James Maddison.

Por sua vez, o Chelsea goleou o Burnley fora de casa por 4 a 1.