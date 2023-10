Max Verstappen: nascido para correr e, principalmente, vencer

Seu pai, o ex-piloto Jos Verstappen, disputou 107 corridas na Fórmula 1 entre 1994 e 2003, com dois pódios no primeiro ano.

"Toda a família vivia para as corridas, por isso eu acho que a pessoa que Max é hoje e o que ele conquistou é algo natural", disse à AFP no ano passado seu agente, Raymond Vermeulen.

No entanto, um dos poucos recordes que escapou foi o de ser o campeão do mundo mais jovem, já que conquistou seu primeiro título aos 24 anos, atrás de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Uma aposta vencedora da equipe satélite da Red Bull: se tornou o piloto mais jovem a somar pontos dias depois e, mais adiante, já na Red Bull, o vencedor com menos idade de um GP, na Espanha, em 2016, com 18 anos.

Mesmo tendo dito que não se vê pilotando depois dos 40 anos, Verstappen ainda tem margem para se tornar o piloto com mais títulos na história. Com um longo contrato com a Red Bull, uma confiança pouco comum na F1, a simbiose é total entre o melhor piloto e a melhor equipe, que sempre o apoiou.

Insolente no início, Max aprendeu a domar seu temperamento na pista e atualmente é um monstro de sangue frio, que praticamente não comete erros.

Longe daquela versão que bateu inutilmente com Esteban Ocon no GP do Brasil de 2018, antes de empurrar o francês diante das câmeras, ou ameaçar a imprensa quando lhe perguntaram sobre seus erros no Canadá naquele mesmo ano.

Bastante discreto em sua vida privada, Verstappen afirmou que o fato de ter sido campeão "não mudou" sua rotina. Ele pouco interage nas redes sociais: algumas fotos fazendo caminhada em Mônaco, onde mora, ao lado de sua namorada, Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet, ou com algumas estrelas como o DJ Martin Garrix, seu amigo.

O resto são ações de marketing (edições especiais de capacetes, etc.), sem fugir do politicamente correto. Ele nunca se pronunciou a favor de alguma causa, como Hamilton fez contra o racismo e Vettel fez pela ecologia.

"Eu só sou um cara normal", repete ele em cada entrevista. Um cara normal, no entanto, que pilota bólidos a 350 km/h e que viaja o mundo inteiro a bordo de um avião particular personalizado...

