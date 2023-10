Max Verstappen é tricampeão mundial de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, com apenas 26 anos, durante a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, disputada neste sábado no circuito de Lusail.

Verstappen precisava marcar três pontos para ser campeão, mas garantiu o título quando seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, abandonou a prova após um acidente com o francês Esteban Ocon (Alpine).

