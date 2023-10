Israel vencerá e erradicará qualquer inimigo, diz Isaac Herzog

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou há pouco na rede X, anteriormente conhecida como Twitter, que o país vencerá e "erradicará qualquer inimigo", após o ataque surpresa do grupo extremista Hamas no sul do país neste sábado. "Nossos inimigos não vencerão. Eles não nos subjugarão, não quebrarão o nosso espírito, não minarão nem um pouco a nossa fé na retidão do caminho e na nossa soberania no nosso país. Mesmo nestes momentos difíceis e especialmente neles, os cidadãos de Israel agem com coragem e uma garantia mútua que move e inspira orgulho e esperança e prova que o espírito unido de Israel vencerá e erradicará qualquer inimigo", escreveu Herzog na publicação. "Foi assim que sempre agimos - na unidade israelita, e foi assim que sempre ganhamos. Esta é a ordem do momento", apelou Herzog.

O presidente israelense disse também que o país foi atacado pelos inimigos com uma "crueldade sem limites". "Estamos no meio de uma guerra", disse Herzog. O país vive um dia intenso de confrontos. O Exército de Israel retaliou a invasão com ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Pelo menos 200 pessoas morreram, sendo a maioria civis, e 1,1 mil ficaram feridas no confronto, segundo o serviço nacional de resgate de Israel. O Ministério da Saúde palestino estima que pelo menos 232 pessoas na Faixa de Gaza foram mortas e mais de 1.697 ficaram feridas na retaliação de Israel ao ataque do grupo extremista. É o ataque mais letal contra Israel desde 1973.