Inter tropeça e pode perder liderança do Italiano; Juventus vence clássico de Turim

A Inter de Milão tropeçou em casa ao empatar em 2 a 2 com o Bologna neste sábado (7), e pode perder a liderança para o arquirrival Milan nesta 8ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Torino.

Nervoso, o time do técnico Simone Inzaghi sofreu o empate no segundo tempo com um chute de longe do holandês Joshua Zirkzee (59').

Na reta final, o brasileiro Carlos Augusto, convocado pelo técnico Fernando Diniz para a Seleção, teve chance cara a cara para dar a vitória à Inter, mas chutou em cima do goleiro do Bologna (84').

Com este empate em San Siro, dez dias depois de sua única derrota na temporada, também em casa, a Inter de Milão continua na liderança da Serie A com 19 pontos. Porém, pode terminar rodada na segunda posição se o Milan vencer o Genoa ainda neste sábado.

Por sua vez, a Juventus se reaproximou da ponta da tabela ao vencer o clássico de Turim.

Sem Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, que somados maracaram oito gols na temporada, a Juve sofreu com a forte marcação do Torino.

A entrada depois do intervalo de Arkadiusz Milik deu nova cara aos 'bianconeri', que abriram o placar com um gol de Federico Gatti (47').