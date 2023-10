Estamos em Guerra, diz Netanyahu Após ataque sem precedentes do Hamas contra Israel

Insurgentes palestinos na Faixa de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel neste sábado, 7, e dispararam milhares de projéteis contra o território israelense, enquanto o grupo Hamas, que governa o enclave, anunciava o início de uma nova operação. Em resposta, Israel atacou alvos em Gaza, preparando o cenário para o que poderia ser uma nova rodada de combates pesados entre os dois ferrenhos inimigos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o jornal The New York Times, já há pelo menos 23 mortos.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está "em guerra" com a "milícia radical". Essas foram suas primeiras palavras desde o início da ofensiva. Ele ordenou a convocação de reservistas e prometeu que o Hamas "pagará um preço que nunca conheceu antes". "Estamos em guerra", disse Netanyahu. "Não (em) uma ‘operação’, não (em) um ‘ataque’, mas em guerra". Ele também ordenou que o exército limpasse as cidades infiltradas de militantes do Hamas que ainda estavam envolvidos em tiroteios com soldados. Vídeos postados nas redes sociais mostraram o que pareciam ser atiradores palestinos uniformizados dentro da cidade fronteiriça israelense de Sderot. Um vídeo de Gaza mostrou o que parecia ser o corpo sem vida de um soldado israelense pisoteado por uma multidão enfurecida que gritava "Deus é grande". Outro parecia mostrar insurgentes palestinos arrastando um soldado israelense vivo em uma motocicleta. Em outra filmagem, uma multidão de homens palestinos dançava ao redor e em cima de um tanque israelense em chamas. A autenticidade dos vídeos não pôde ser verificada imediatamente. O líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que ele chamou de "Operação Tempestade Al-Aqsa". "Já chega", disse Deif em uma mensagem gravada, na qual conclamou os palestinos a participarem da luta. O Hamas disparou mais de 5 mil projéteis contra Israel, acrescentou. Salah Arouri, um líder exilado do Hamas, disse que a operação foi uma resposta "aos crimes da ocupação" e observou que os combatentes estavam defendendo a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém e os milhares de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

O exército israelense confirmou a infiltração em várias cidades do sul, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, e ordenou que a população ficasse em casa. "O exército declara estado de alerta de guerra", disse em um comunicado. "Na última hora, a organização terrorista Hamas iniciou o disparo maciço de projéteis da Faixa de Gaza para o território israelense, e os terroristas se infiltraram no território israelense em vários locais diferentes." O Hamas "enfrentará as consequências e a responsabilidade", acrescentou.

Israel ergueu uma enorme cerca ao longo de sua fronteira com o enclave palestino para impedir a entrada. A cerca é equipada com câmeras, sensores de alta tecnologia e tecnologia de escuta. A incursão dos insurgentes é uma grande conquista para o Hamas. O som de foguetes cortando o ar podia ser ouvido em Gaza e as sirenes foram ativadas em locais tão distantes quanto Tel Aviv e Jerusalém durante os ataques matinais, que duraram mais de duas horas. A agência de emergência israelense, Magen David Adom, informou que uma mulher de 70 anos sofreu ferimentos graves devido a um foguete que atingiu um prédio no sul de Israel. Em outro ponto, estilhaços de um projétil causaram ferimentos moderados em um homem de 20 anos, acrescentou. Como os ataques continuaram no centro e no sul de Israel, milhões de israelenses receberam ordens de ficar perto de abrigos antibombas em suas casas. O exército disse que os residentes próximos a Gaza deveriam ficar em casa por causa do "incidente de segurança".