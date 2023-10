Espanha lança seu primeiro foguete privado

Após vários adiamentos, a empresa PLD Space conseguiu lançar com sucesso neste sábado (7) seu foguete Miura 1, no sul da Espanha, primeira etapa de desenvolvimento de um mini-lançador para levar o país ao clube exclusivo da corrida espacial. O lançamento inaugural, transmitido ao vivo no site da empresa, ocorreu às 02h19 (21h19 de sexta, no horário de Brasília) a partir de uma base militar na província de Huelva, na Andaluzia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A operação foi realizada "com sucesso", disse a PLD Space em comunicado, observando que alcançou todos os "objetivos primários da missão relacionados ao impulso do motor, rastreamento de trajetória ou comportamento do lançador".

A nave de 2,5 toneladas atingiu um apogeu de 46 km acima do Golfo de Cádiz, segundo a empresa, alto o suficiente para se afastar da atmosfera, mas não para entrar em órbita ao redor da Terra. Completou sua trajetória conforme planejado após cinco minutos de voo sobre o oceano Atlântico, para onde a PLD Space planeja enviar uma equipe para recuperar o aparelho. "Este lançamento é o resultado de mais de 12 anos de muito trabalho, mas é apenas o começo do que está por vir", afirmou o cofundador da startup, Raúl Torres, citado no comunicado. Com este lançamento "histórico", "a Espanha torna-se o décimo país do mundo com capacidade direta para o espaço", afirma a PLD Space. O lançamento do Miura 1, um foguete de 12 metros de altura, foi inicialmente suspenso em 31 de maio devido a fortes rajadas de vento e depois em 17 de junho devido a um problema em um tubo de alimentação. Para cumprir as normas de prevenção de incêndios florestais, em um contexto de altas temperaturas e seca severa, a PLD Space anunciou o adiamento do voo suborbital para o outono boreal (primavera no Brasil), o primeiro na história da Espanha.

"O lançamento do Miura 1, o primeiro foguete com tecnologia 100% espanhola, foi um sucesso. Um marco que posiciona a I+D+I [pesquisa, desenvolvimento e inovação] da Espanha na vanguarda do transporte espacial", congratulou-se o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma mensagem na rede social X, antes conhecida como Twitter. O foguete Miura 1, que fará um segundo voo, será utilizado para o desenvolvimento do Miura 5, um mini-lançador de 35 metros de altura e duas etapas projetado para colocar em órbita satélites com peso inferior a 500 quilos a partir de 2025 , segundo a empresa. O Miura 5, cujo primeiro lançamento acontecerá no porto espacial europeu CSG em Kourou, na Guiana Francesa, em 2025, iniciará "atividade comercial em 2026", acrescentou a empresa, que insiste que 70% do design e tecnologia do Miura 1 "será transferido e integrado" no mini-lançador.