Diálogo entre Estados Unidos e Israel sobre ajuda militar estão avançadas

As conversações com Israel sobre o fornecimento de ajuda militar dos Estados Unidos estão "muito avançadas", disse um alto funcionário da Casa Branca neste sábado (7), após o ataque em grande escala do grupo militante palestino Hamas.

Segundo a fonte, é possível que Washington faça um anúncio no domingo, mas a situação no Congresso - cuja Câmara dos Representantes atualmente não tem um presidente - pode complicar a questão.

"Provavelmente o Congresso terá um papel a desempenhar e, sem um presidente da Câmara, é uma situação inédita com a qual teremos que lidar", afirmou.