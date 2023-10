Corte Constitucional da Guatemala ordena garantir posse de presidente eleito

A Corte Constitucional da Guatemala (CC), a máxima instância judicial do país, ordenou, neste sábado (7), garantir a posse, em janeiro, do presidente eleito, Bernardo Arévalo, alvo de uma série de ações judiciais. Em sua resolução, a CC pediu para "preservar o regime democrático do Estado, especialmente a alternância no exercício do poder", na data prevista de 14 de janeiro, depois das eleições gerais realizadas em primeiro e segundo turno em junho e agosto deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A decisão da Corte, divulgada em sua conta na rede X (antigo Twitter), ocorre depois de cinco dias de protestos com bloqueios de estradas, que exigem a renúncia da procuradora-geral Consuelo Porras e de outros funcionários, acusados por Arévalo e seus apoiadores de orquestrarem um "golpe de Estado".

A CC emitiu a sua resolução em resposta a um recurso judicial promovido por dez advogados da sociedade civil, que asseguraram existir uma "ameaça de que a vontade popular validamente expressa pelo povo da Guatemala não seja respeitada". "Esta Corte apela aos governantes e governados para que exerçam os seus poderes e os seus direitos de forma que a transição prevista na Constituição se consolide no quadro de uma ordem institucional estável prevista pela Assembleia Constituinte", acrescentou. Com a promessa de lutar contra a corrupção, Arévalo, de 64 anos, surpreendeu ao vencer as eleições no segundo turno, em 20 de agosto, contra a ex-primeira-dama Sandra Torres, próxima da poderosa elite empresarial aliada ao governo. Mas, desde o primeiro turno das eleições, em junho, a procuradora-geral, apoiada pelo chefe do Ministério Público contra a Impunidade, Rafael Curruchiche, e pelo juiz Fredy Orellana - os três incluídos em uma lista dos EUA de líderes "corruptos" e "antidemocráticos" da Guatemala - empreendeu uma série de ações contra Arévalo e seu partido político, o Semilla (Semente). O juiz Orellana, a pedido de Curruchiche, inabilitou o Semilla por supostas ilegalidades em sua formação em 2017, medida que poderá entrar em vigor em 31 de outubro.

Os bloqueios para exigir o fim das ações contra Arévalo e seu partido começaram na segunda-feira, após operações de busca na sede do tribunal eleitoral, onde funcionários do Ministério Público apreenderam registros eleitorais sob o argumento de que investigam supostas anomalias nas eleições. Cinquenta rodovias do país continuavam paralisadas na sexta-feira, afetando trechos de estradas estratégicas como as que levam às fronteiras com México, El Salvador e Honduras, e também chegam à capital.

Agitando bandeiras da Guatemala, dezenas de estudantes bloquearam duas avenidas principais que cercam a universidade, no sul da Cidade da Guatemala, com ônibus, fitas e faixas. "Fora, corruptos!", "Meu voto merece respeito!" foram algumas das palavras de ordem repetidas pelos manifestantes. "Chega, o povo soberano escolheu", diziam as faixas levadas por eles. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunciou, neste sábado, que fará a mediação entre o governo e os setores sociais que mantêm os protestos, atendendo a um pedido enviado na sexta-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Mario Adolfo Búcaro.