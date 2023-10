Bruno Mars cancela show em Israel e aguarda liberação para sair do País

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O cantor Bruno Mars anunciou neste sábado, 7, o cancelamento do show que faria em Israel. Ele aguarda orientações para deixar o país após conflito que deixou quase 300 mortos .

Pelas redes sociais, a produtora responsável pelas apresentações, a Live Nation, publicou nota informando sobre o cancelamento da apresentação.

"A apresentação de Bruno Mars que estava prevista para esta noite está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI e as forças de segurança nestes momentos difíceis", informa a nota.