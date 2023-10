Ataque surpresa do Hamas expõe falhas do serviço de inteligência de Israel

Para o ex-conselheiro de segurança de Israel, Chuck Freilich, foi um fracasso de inteligência comparado ao início da guerra do Yom Kippur. Há exatos 50 anos, uma coalizão árabe liderada por Egito e Síria aproveitou o feriado judaico do Dia do Perdão e avançou sobre os territórios que haviam sido tomados por Israel durante a guerra dos seis dias.

O ataque sem precedentes do Hamas deixou centenas de mortos e expôs a fragilidade do governo de Israel. O país tem um poderoso sistema de defesa aérea, o Domo de Ferro, projetado ao longo de mais de uma década com o apoio americano e um exército que já foi reconhecido como um dos mais bem preparados do mundo. Mesmo assim, foi pego de surpresa pelos radicais da Faixa de Gaza e se viu incapaz de proteger os civis, sequestrados por terroristas.

A ofensiva impactou o mundo inteiro com os choques no mercado do petróleo em 1973 e foi traumática para os israelenses, pegos de surpresa assim como aconteceu agora.

Nas redes sociais, ele denunciou que o enfraquecimento das forças de defesa de Israel levou aos "resultados trágicos" vistos na invasão. "O ataque demonstra o fracasso da política de longo prazo de defesa do governo Netanyahu ao longo da fronteira de Gaza", criticou.

Crise interna

A ação deste sábado, 7, abalou a imagem da defesa do País, que sofre internamente com uma arrastada crise política. Divisões internas colapsaram os últimos governos e levaram os israelenses às urnas cinco vezes em menos de quatro anos. Para voltar ao poder na última disputa, no fim do ano passado, Binyamin Netanyahu lançou mão de uma aliança com a extrema direita e ultraortodoxos, que saíram como os grandes vitoriosos da eleição.

No poder, a coalizão liderada por Netanyahu avançou com uma controvertida reforma do sistema judiciário, apontada pelos críticos como um ataque à democracia. A revolta se espalhou por diferentes setores da sociedade israelense e até os reservistas chegaram a cruzar o braços em meio aos protestos.

No conflito com os palestinos, o novo governo lançou uma operação letal em Jenin, na Faixa de Gaza, que retaliou com foguetes disparados em direção a Israel, uma escalada do conflito que antecipou a guerra. Na Cisjordânia, a ampliação dos assentamentos de judeus, criticada inclusive por aliados como os EUA, acirrou ainda mais os ânimos.