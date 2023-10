Von der Leyen destaca redução da UE da dependência da Rússia e reafirma apoio à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou nesta sexta-feira, 6, durante entrevista coletiva, o fato de que a União Europeia reduziu sua dependência da Rússia no setor de energia. O bloco também reafirmou seu apoio à Ucrânia na guerra contra os russos, durante o evento realizado em Granada.

Von der Leyen notou que houve redução na participação do petróleo da Rússia na UE, de 27% antes da guerra a 6%.

No caso do gás, a dependência diminuiu para menos de 10% do total comprado pelo bloco.