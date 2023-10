UE lança debate sobre expansão do bloco

Os 27 países membros da União Europeia (UE) lançaram, nesta sexta-feira (6), com cautela, o debate sobre a expansão do bloco, que voltou ao centro das atenções com a guerra na Ucrânia.

"Que tipo de expansão está em jogo (...), uma expansão gradual ou uma expansão total, todos no mesmo ritmo?", questionou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, durante a cúpula dos 27 países do bloco realizada na quinta e sexta-feira em Granada, no sul da Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu "avançar muito mais rapidamente" sobre esse tema, embora sem estabelecer um calendário específico. "Quero delinear um objetivo ambicioso e preciso", mas ainda "é cedo demais", admitiu.