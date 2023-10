Trump nega ter compartilhado segredos de submarinos nucleares com bilionário australiano

O ex-presidente americano Donald Trump negou, nesta sexta-feira (6), ter compartilhado informações confidenciais sobre submarinos nucleares dos Estados Unidos com um empresário australiano em uma reunião no seu clube de Mar-a-Lago, na Flórida, pouco depois de deixar a Casa Branca, desmentindo informações da imprensa.

Citando fontes anônimas, o jornal The New York Times identificou o executivo como o magnata Anthony Pratt, que dirige uma das maiores empresas de embalagens do mundo.

A ABC News, que divulgou a história primeiro, disse que Pratt compartilhou detalhes confidenciais sobre os submarinos americanos com "dezenas de outras pessoas, incluindo mais de uma dúzia de autoridades estrangeiras, vários de seus próprios funcionários e um punhado de jornalistas".