Sindicato dos EUA vê avanço nas negociações com montadoras e decide não ampliar paralisações

O chefe do sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, afirmou nesta sexta-feira, 6, que não irá ampliar paralisações após as negociações avançarem com montadoras por um novo contrato trabalhista. Durante transmissão ao vivo, Fain afirmou aos membros que o sindicato decidiu não convocar uma greve que aconteceria em uma grande fábrica de utilitários da GM, no Texas, pois a empresa aceitou adicionar suas novas unidades de baterias elétricas no acordo trabalhista.

Primeira a atingir os três grandes fabricantes de automóveis - Ford, General Motors (GM) e Stellantis -, a greve entra em sua quarta semana com cerca de 25 mil trabalhadores de fábricas parados.

A cada semana, o sindicato avalia a necessidade de novas paralisações. Embora as questões dos aumentos salariais e dos benefícios de reforma sejam centrais nas negociações, o plano dos fabricantes de automóveis de gastar coletivamente milhares de milhões de dólares em novas fábricas de baterias nos EUA tem pairado sobre as negociações.