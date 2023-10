Rapper Drake anuncia pausa na carreira por motivo de saúde

O rapper Drake anunciou, nesta sexta-feira (6), que fará uma pausa em sua carreira, poucas horas depois de lançar seu novo álbum, para se concentrar nos problemas estomacais recorrentes que tem enfrentado.

"Honestamente, é provável que eu não faça música por um tempo", disse Drake em seu programa de rádio SiriusXM, após o lançamento de "For All The Dogs".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Preciso me concentrar na minha saúde em primeiro lugar", completou.