Narges Mohammadi, uma vida na prisão por ser 'a voz dos sem voz' no Irã

A ativista iraniana Narges Mohammadi, premiada nesta sexta-feira (6) com o Prêmio Nobel da Paz, tem dedicado sua vida à defesa dos direitos humanos em seu país, opondo-se à obrigatoriedade do véu para as mulheres, ou à pena de morte, e sendo repetidamente detida e encarcerada por isso.

Confira os últimos dez ganhadores do prêmio Nobel da Paz

A ativista iraniana Narges Mohammadi recebeu, nesta sexta-feira (6), o Prêmio Nobel da Paz de 2023. Confira abaixo a lista dos últimos dez vencedores:

Há 50 anos, 'fiasco total' marcou a entrega do Nobel da Paz

Um vencedor que recusou o prêmio, outro que não viajou por medo de protestos, dois membros do comitê que renunciaram: o Nobel da Paz atribuído há 50 anos ao americano Henry Kissinger e ao vietnamita Le Duc Tho continua sendo um dos mais polêmicos.

Mohammadi, antes de ganhar o Nobel: a mudança no Irã é "irreversível"

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, manifestou à AFP em setembro as suas esperanças de mudança no Irã, apesar de não ter perspectivas de ser libertada da prisão e da dor de estar separada da sua família.

Cinco premiados com o Nobel da Paz em reclusão

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz nesta sexta-feira (6), é a quinta pessoa a receber este prêmio privada de sua liberdade.

Novo bombardeio na Ucrânia deixa dois mortos, um dia após massacre de civis

Um bombardeio russo matou, nesta sexta-feira (6), um garoto de 10 anos e sua avó, em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, um dia depois de a mesma região ter sofrido os ataques mais letais contra civis desde o início da invasão.

Cúpula europeia debate migração em Granada

Polônia e a Hungria mostraram, nesta sexta-feira (6), a sua furiosa oposição à reforma do sistema de imigração europeu, em uma cúpula dos governantes da União Europeia em Granada, dois dias depois de um acordo-chave entre os Estados-membros.

No Brasil, o futuro da pulverização aérea está em questão

O Brasil é o primeiro consumidor mundial de pesticidas, mas as críticas crescentes à pulverização aérea destas substâncias por seus riscos à saúde humana põem em questão o futuro desta prática indissociável do poderoso agronegócio, locomotiva da economia nacional.

MP da Venezuela emite alerta vermelho da Interpol para captura de opositor Guaidó

O Ministério Público da Venezuela emitiu um mandado de prisão contra o opositor Juan Guaidó e solicitará um alerta vermelho da Interpol, com base em investigações de um tribunal nos Estados Unidos divulgadas pela imprensa, anunciou o o procurador-geral, Tarek William Saab, na quinta-feira (5).

Camarão, principal produto do Equador perseguido pelo crime

Roubos em criadouros e ataques de homens encapuzados com fuzis no mar. O Equador, maior exportador mundial de camarão, produz o crustáceo em meio a uma onda de violência que deixa trabalhadores mortos e feridos.

Justiça britânica se declara 'incompetente' no caso do rei emérito Juan Carlos e sua ex-amante Corinna

A Justiça britânica se declarou "incompetente", nesta sexta-feira (6), na batalha judicial entre o rei emérito espanhol, Juan Carlos I, e sua ex-amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, que exigia dele 126 milhões de libras (165 milhões de dólares ou 853 milhões de reais) por assédio.

Sobe para 40 total de mortos por cheia de lago glacial na Índia

Pelo menos 40 pessoas morreram nas inundações causadas pelo devastador transbordamento de um lago glacial na quarta-feira (4) no nordeste da Índia, deixando milhares de desalojados, conforme um novo relatório divulgado nesta sexta-feira (6) pelas autoridades.

Síria enterra seus mortos após ataque contra academia militar

Familiares e oficiais se reuniram nesta sexta-feira (6), na cidade de Homs, no centro da Síria, para os primeiros funerais das centenas de mortos deixados por um ataque com drones lançado na véspera contra uma academia militar.

Governo, milícias curdas, pró-turcas ou jihadistas: as forças que controlam a Síria

O governo sírio recuperou o controle sobre a maior parte do território perdido em doze anos de conflito, incluindo em Homs, onde um ataque a uma academia militar deixou dezenas de mortos na quinta-feira.

Líder de protestos alerta que Israel está em vias de "se tornar uma tirania"

Uma física israelense, que se tornou a face da onda de protestos antigovernamentais, alerta que seu país corre o risco de cair em uma "tirania" diante da pressão do governo por impulsionar uma polêmica reforma judicial.

Por Jay DESHMUKH

(Israel manifestações governo parlamento legislação magistratura, Entrevista, 700 palavras, a ser transmitida)

Desastres climáticos causaram 43,1 milhões de deslocamentos infantis entre 2016 e 2021

Desastres climáticos extremos, impulsionados pelas mudanças climáticas, de inundações e tempestades a secas e incêndios florestais, causaram 43,1 milhões de deslocamentos infantis entre 2016 a 2021, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em um relatório publicado na quinta-feira.

Inteligência artificial a serviço da vida selvagem

A população de tigres está aumentando nas florestas da Índia e do Nepal, causando conflitos perigosos com as aldeias, mas a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma ajuda decisiva na proteção tanto dos aldeões como dos animais.

