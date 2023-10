Palestino morre em confronto com israelenses na Cisjordânia

Segundo um jornalista da AFP, novos confrontos entre palestinos e as forças de segurança de Israel irromperam durante o funeral de Labib Dmidi.

De acordo com o Crescente Vermelho palestino, nove palestinos foram hospitalizados após terem sido atingidos por militares israelenses, tanto com balas reais quanto com balas de borracha. Outros 19 feridos por projéteis de borracha foram atendidos no local.

Situada ao sul da grande cidade de Naplusa, Huwara tem sido palco, desde o início do ano, de diversos ataques perpetrados por palestinos contra carros que transportavam israelenses, além de violentas represálias de colonos judeus contra a população local.

Na noite de quinta-feira (6), outro jovem foi morto por soldados das forças de Israel, depois de abrir fogo com armas automáticas contra um veículo civil sem atingir os passageiros israelenses, disse o Exército.

Na madrugada, "dezenas de civis israelenses se juntaram" e "durante a concentração, civis israelenses e palestinos que moram na localidade lançaram pedras", acrescentou esta força de segurança, que afirmou ter utilizado "meios de controle de distúrbios" para "interromper os confrontos".

Os soldados dispararam "com balas reais" contra "um suspeito" que havia lançado "um bloco contra um veículo israelense", acrescentaram os militares.