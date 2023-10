Lesionados, Vlahovic e Chiesa vão desfalcar a Juventus em clássico contra o Torino

A Juventus não terá seus artilheiros Dusan Vlahovic e Federico Chiesa no clássico de sábado contra o Torino, pela 8ª rodada do Campeonato Italiano, anunciou o técnico da equipe, Massimiliano Allegri, nesta sexta-feira (6).

"Vlahovic e Chiesa não vão jogar, mas o time etá bem", declarou Allegri em entrevista coletiva.

Vlahovic sofre com dores nas costas e já tinha ficado de fora do jogo contra a Atalanta (0 a 0) no último fim de semana, enquanto Chiesa sentiu um problema muscular na coxa.