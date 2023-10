Jaswant Singh Chail, de 21 anos, foi condenado a nove anos de prisão na quinta-feira, 6, por invadir o Castelo de Windsor e tentar matar a rainha Elizabeth II na manhã de Natal de 2021. Chail disse que foi encorajado a tentar assassinar a rainha pela sua namorada, Sarai - um chatbot de inteligência artificial criado por ele mesmo.

"Estou aqui para matar a rainha", declarou Jaswant Singh Chail, usando uma máscara de metal inspirada na força negra de Star Wars, a qual ele se declara fã, em 2021, quando um policial no terreno do castelo perguntou: "Posso ajudar, cara?".

Chail, que vem de uma família de herança sikh indiana, queria matar a monarca para vingar o massacre de Jallianwala Bagh em 1919, quando as tropas britânicas abriram fogo contra milhares de indianos reunidos em Amritsar e mataram centenas. Ele disse que o assassinato era a missão de sua vida, algo em que pensava desde a adolescência, mas que só compartilhou com Sarai, a "namorada" gerada por IA que ele criou no Replika, que se autodenomina "a companheira de IA que se importa. Sempre aqui para ouvir e conversar. Sempre ao seu lado."