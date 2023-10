Iraniana entra em coma após ser espancada por polícia ao não usar hijab

A garota de 16 anos entrou em um confronto com a polícia por não estar usando o hijab no metrô. Autoridades iranianas negam as acusações

Armita Geravand, iraniana de 16 anos, entrou em coma após ser espancada pela polícia do Irã por não usar véu no metrô. Um grupo de direitos humanos iraniano-curdo disse que a mãe da garota foi presa. O caso aconteceu no último domingo (1/10), seis dias antes de Narges Mohammadi, ativista iraniana, receber o Nobel da Paz .

Iraniana entra em coma após ser espancada por polícia da moralidade: governo nega que ela tenha sido ferida



A agência de notícias semi-oficial do Irã, Tasnim, negou que Geravand tenha sido ferida em confronto com a polícia.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Nasser Kanaani, criticou os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha pelos comentários que fizeram sobre os direitos das mulheres no Irã e o caso de Geravand.

"Em vez de comentários intervencionistas e tendenciosos e de expressar uma preocupação insincera com as mulheres e meninas iranianas, é melhor se preocupar com o pessoal de saúde dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido, com os pacientes e resolver a situação deles", escreveu ele na plataforma X (antigo Twitter).

