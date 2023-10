Governo, milícias curdas, pró-turcas e jihadistas: as forças que atuam na Síria

O governo sírio retomou o controle da maior parte do território perdido em 12 anos de conflito, inclusive em Homs, onde um atentado contra uma academia militar deixou dezenas de mortos na quinta-feira. Confira a seguir um panorama sobre as forças presentes em territórios do país, onde a repressão violenta aos protestos pró-democracia desencadeou uma guerra civil, em 2011, na qual se multiplicaram as frentes, com o envolvimento de exércitos estrangeiros e milícias jihadistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante os primeiros anos do conflito, as forças governamentais perderam a maioria do território para facções da oposição, de combatentes curdos e de jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI). A intervenção russa de 2015 mudou a dinâmica e, com o apoio de Moscou, do Irã e do Hezbollah libanês, o regime sírio passou a controlar cerca de dois terços do país. As principais cidades sírias estão em seu poder: a capital, Damasco; Aleppo, Hama e Homs, cuja academia militar foi atacada com um drone na quinta-feira, deixando mais de 100 mortos. As forças do regime também contam com o apoio de combatentes pró-Irã afegãos, paquistaneses e iraquianos. O Irã assegura que não tem forças no terreno, apenas assessores militares.

Segundo Moscou, mais de 63.000 militares russos colaboraram na campanha síria, mas não está claro quantos soldados permanecem no país. A Rússia tem duas bases militares no oeste da Síria: uma base aérea em Hmeimim e uma base naval em Tartus.

Em 2012, os curdos anunciaram o estabelecimento de uma "administração autônoma" nas áreas que controlam no norte e no leste do país, após a retirada pacífica das forças do regime de grande parte destas regiões. Os combatentes curdos, apoiados por Washington, foram ampliando as áreas que controlam após combates violentos contra o grupo EI. As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, mas integradas também por facções árabes e cristãs siríacas, lideram a luta contra o grupo EI.