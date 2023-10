Ex-presidente francês Sarkozy é acusado de subornar testemunhas

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi acusado, nesta sexta-feira (6), no âmbito de uma investigação por possível manipulação de testemunhas, em um novo caso de uma longa lista, que inclui o financiamento ilegal de sua campanha.

Após 30 horas de interrogatório em quatro dias, os juízes acusaram Sarkozy de encobrir o suborno a testemunhas e conspiração para obstruir a justiça, disse uma fonte judicial à AFP.

O caso contra o ex-presidente de 68 anos, que ainda é uma figura influente na direita francesa, está relacionado com as acusações de que teria recebido dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Kadhafi para financiar sua campanha eleitoral de 2007.