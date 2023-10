EUA: desemprego estável, mas contratações disparam

O desemprego manteve-se estável nos Estados Unidos em setembro, embora a criação de empregos tenha disparado inesperadamente, um fator de pressão para o Federal Reserve, que tenta arrefecer a economia por meio de aumentos das taxas de juros.

A economia dos EUA criou 336 mil empregos no mês passado, muito mais do que em agosto e acima das expectativas dos analistas, informou o Departamento do Trabalho.

