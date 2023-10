Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O CEO do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD, Saudi Fund for Development), Sua Excelência o Sultão Al-Marshad, inaugurou hoje oficialmente no Tajiquistão a Escola Shahrinav, com o vice-ministro de Educação e Ciência da República do Tajiquistão, Sua Excelência Abdullzoda Ziyodullo. A escola foi inaugurada como parte da quarta fase do projeto "Construindo e equipando escolas do ensino secundário" no Tajiquistão, para o qual o SFD fez anteriormente uma contribuição de US$ 35 milhões, e que beneficiará 25 mil alunos no país. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231006740716/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine SFD CEO H.E. Sultan Al-Marshad gives a speech at the official inauguration of Shahrinav School in Tajikistan (Photo: AETOSWire)

Estavam presentes na cerimônia de inauguração o representante do Governo da República do Tajiquistão, Sua Excelência Akramzoda Mahmadyusuf; o Embaixador saudita para o Tajiquistão, Sua Excelência Waleed Alreshiadan; o presidente do distrito de Shahrinav, Valizoda Abduqodir; e o diretor da PIU, Vohidzoda Umeda, junto com outros funcionários públicos de ambos os lados. A nova escola contribuirá para satisfazer as necessidades educacionais do país e acomodará 36 salas de aulas e 620 alunos. É uma das 34 escolas novas construídas como parte da quarta fase do projeto. Além disso, contribuirá para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDGs, Sustainable Development Goals), especificamente o SDG 4, Educação de Qualidade, e o SDG 8, Trabalho Digno e Crescimento Econômico. O vice-ministro de Educação e Ciência da República do Tajiquistão, Sua Excelência Abdullzoda Ziyodullo, afirmou: "Eu gostaria de agradecer o Reino da Arábia Saudita pelo apoio ao desenvolvimento que eles fornecem no setor de educação através do SFD. A educação é essencial no que diz respeito a apoiar os planos de desenvolvimento do Tajiquistão e está intimamente associada ao crescimento socioeconômico do nosso país e à prosperidade do nosso povo". Da parte do CEO do SFD, Sua Excelência o Sultão Al-Marshad afirmou: "O SFD acredita na importância da educação, que é a chave para a capacitação de todos os alunos. Ela aumenta as competências dos alunos, desenvolve suas habilidades, aprimora suas capacidades e os qualifica para oportunidades fundamentais em suas vidas. A inauguração da escola faz parte de um projeto educacional mais amplo, que visa aprimorar o cenário educacional do Tajiquistão em todo o país". A inauguração da escola vem como uma continuação do apoio do SFD ao setor de educação do Tajiquistão. O SFD financiou quatro projetos de desenvolvimento no setor de educação para construir e equipar 57 escolas do ensino secundário durante quatro fases em diferentes regiões, com um financiamento total de US$ 75 milhões. O SFD financiou 12 projetos de desenvolvimento no Tajiquistão, no valor de mais de US$ 193 milhões em diferentes dos principais setores.

