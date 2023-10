Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

O MultiBank Group, gigante mundial de finanças e tecnologia, anunciou um terceiro trimestre recorde em 2023. O Grupo registrou uma receita de US$ 112.365.577 e um volume de negócios de US$ 3 trilhões no terceiro trimestre de 2023, que o torna o trimestre de maior sucesso na história do grupo, impulsionado pelo crescimento e expansão contínuos, e em preparação a mais um ano recorde.

Além disto, o MultiBank Group também relatou seus resultados financeiros auditados para o ano inteiro de 2022. O último balanço financeiro anual revelou um aumento surpreendente de 48% na receita, passando de US$ 188.636.721 em 2021 a US$ 279.523.140 em 2022. Somado a isto, o MultiBank Group relatou um aumento substancial de 35% no lucro líquido, passando de US$ 132.937.545 em 2021 a US$ 180.013.709 em 2022, marcando outro ano recorde para a potência mundial.

Nas palavras do fundador e presidente do MultiBank Group, Naser Taher:

"Nossos resultados financeiros bateram novos recordes mais uma vez neste ano, com destaque a um sólido crescimento e conquistas alinhadas à nossa estratégia a longo prazo. Em 2023, lançamos nossa mais recente tecnologia de ponta, a plataforma de múltiplos ativos e ecossistema financeiro MultiBank.io,que combina finanças tradicionais com as mais recentes tecnologias avançadas, incluindo blockchain, IA e aprendizagem automática, que capacita milhões de participantes do mercado ao redor do mundo e molda o futuro das finanças. Além disto, também obtivemos recentemente uma licença para nossa nova subsidiária europeia, MEX Europe Ltd, da Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC). Esta licença europeia fortalece nosso compromisso inabalável com as regulamentações, a conformidade e a segurança dos fundos, que se une a nosso estimado grupo de instituições financeiras, os quais mantêm um registro irrepreensível com mais de 14 reguladores a nível mundial."

Sobre o MultiBank Group

O MultiBank Group foi fundado na Califórnia, EUA, em 2005. Possui um volume diário de transações de mais de US$ 12,1 bilhões e atende a uma extensa base de clientes com mais de 1.000.000 de clientes em 100 países. Desde seu lançamento, o MultiBank Group evoluiu para um dos maiores provedores de derivados financeiros online em todo o mundo, oferecendo serviços de corretagem e gestão de ativos. O Grupo proporciona a seus valiosos clientes plataformas de negociação premiadas, com alavancagem de até 500:1 em produtos, incluindo Ações, Commodities, Índices, Ativos Digitais, Metais e Câmbio. Para mais informação sobre o MultiBank Group, acesse https://multibankfx.com

