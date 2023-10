Comunicado do Business Wire :Entravision

Todos os meses centenas de milhões de pessoas usam o Pinterest para descobrir produtos e serviços para seu guarda-roupa, para sua nova casa, para um novo visual de beleza e muito mais. Os anunciantes desejam ser descobertos durante esses momentos de planejamento, e há uma alinhamento natural com os usuários que procuram marcas para inspirar sua próxima compra. No Pinterest, os anunciantes podem alcançar os consumidores que lhes interessam e guiá-los da descoberta à decisão - tudo em um ambiente on-line mais positivo.

Com essa parceria, a Entravision oferecerá aos anunciantes o alcance e o gerenciamento de campanhas em vários países do Sudeste Asiático, América Latina, África, Europa e Oriente Médio, onde o Pinterest não está veiculando anúncios atualmente, e permitirá que esses anunciantes alcancem públicos onde os anúncios são veiculados na Europa e nos EUA.

"Da conscientização, passando pela consideração, e chegando à conversão, temos as soluções de anúncios ideais para nossos anunciantes, em todos os níveis do funil. Estamos gerando mais cliques, conversões e melhor desempenho para nossos anunciantes do que nunca e estamos entusiasmados com a parceria com a Entravision para estender nossa oferta de anúncios a mais marcas em todo o mundo", disse Bill Watkins, diretor de Receita do Pinterest.

"Estamos entusiasmados e ansiosos pela união da Entravision e do Pinterest para oferecer mais valor, envolvimento e crescimento aos anunciantes do Pinterest. Nossas soluções atendem mais de 8.000 marcas todos os meses e permitirão que os anunciantes tenham acesso total ao público global do Pinterest", disse Michael Christenson, CEO da Entravision.

Sobre a Entravision

A Entravision (NYSE: EVC) é uma empresa global de soluções de publicidade, mídia e tecnologia. Nas últimas três décadas, evoluímos estrategicamente para uma potência digital, conectando habilmente marcas a consumidores nos EUA, na América Latina, na Europa, na Ásia e na África. Nosso segmento digital, o maior da empresa em termos de receita, oferece um conjunto completo de serviços de publicidade de ponta a ponta em 40 países. Temos parcerias comerciais com a Meta, X Corp. (conhecida anteriormente como Twitter), TikTok e Spotify, e os profissionais de marketing podem usar nossa plataforma Smadex e outras para fornecer publicidade direcionada a públicos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, mantemos um portfólio diversificado de estações de televisão e rádio voltadas para o público hispânico e que complementam nossos serviços digitais globais. A Entravision continua sendo o maior grupo afiliado das redes de televisão Univision e UniMás. As ações ordinárias Classe A da Entravision são negociadas na NYSE sob o código: EVC. Saiba mais sobre nossas ofertas no site entravision.com ou conecte-se conosco no LinkedIn e Facebook.

Sobre o Pinterest

O Pinterest é a plataforma de inspiração visual onde as pessoas vêm para buscar, salvar e comprar as melhores ideias do mundo para todos os momentos da vida. Seja planejando um look, experimentando um novo ritual de beleza, reformando uma casa ou descobrindo uma nova receita, o Pinterest é o melhor lugar para ir com confiança da inspiração à ação. Com sede em São Francisco, o Pinterest foi lançado em 2010 e tem 465 milhões de usuários mensais ativos no mundo inteiro. Disponível no iOS e Android, e no endereço web pinterest.com.