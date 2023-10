Cinco premiados do Nobel da Paz em reclusão

A quantia do prêmio, por sua vez, foi entregue a um advogado corrupto que enganou a família do jornalista.

Este dissidente chinês foi premiado em 2010, por seus esforços em favor dos direitos humanos e da democracia na China.

Escritor e professor, Liu Xiaobo foi preso em 2009 e condenado a 11 anos de detenção por "subversão". O governo chinês o acusava de ser co-autor de um manifesto que promovia as eleições livres na China.

Ele não pôde ser representado por sua esposa, a poeta Liu Xia - que estava em prisão domiciliar -, na entrega do prêmio, tampouco por seus três irmãos, que foram proibidos de deixar o território chinês.

Sua cadeira, sobre a qual colocaram o prêmio, ficou simbolicamente vazia durante a cerimônia.

O escritor morreu em decorrência de um câncer de fígado em 13 de julho de 2017, tornando-se o segundo vencedor do Nobel da Paz a morrer em regime de privação de liberdade.

O ativista bielorrusso foi o ganhador do prêmio em 2022, em conjunto com a ONG russa Memorial - oficialmente dissolvida na Rússia -, e o Centro ucraniano para as Liberdades Civis (CCL), pela promoção do "direito de criticar o poder".

Ales Bialiatski foi preso em 2021, acusado de "fraude fiscal", que foi considerada uma retaliação do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, no poder desde 1994 e que tem silenciado qualquer crítica ao seu governo desde os protestos após as eleições de 2020, que abalaram o seu mandato.

O ativista foi representado na gala do Nobel por sua esposa, Natalia Pinchuk.

Bialiatski foi condenado em março a 10 anos de prisão. Outros membros de sua organização de defesa aos direitos humanos Viasna também cumprem penas de prisão.

