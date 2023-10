Adolescente entra em coma no Irã após supostamente ser agredida por não usar hijab

O caso ocorreu no domingo, 1º. Ativistas estrangeiros alegaram que Armita pode ter sido empurrada ou atacada porque não usava o hijab e exigem uma investigação independente por parte da missão de investigação da ONU sobre o Irã, citando o uso da pressão pela teocracia sobre as famílias das vítimas e o histórico da televisão estatal de transmitir centenas de confissões coagidas .

Enquanto uma amiga de Armita Garavand disse à televisão estatal iraniana que a jovem bateu a cabeça na plataforma uma estação de metrô de Teerã, a filmagem silenciosa transmitida pela emissora do lado de fora do carro foi bloqueada por um espectador. Segundos depois, seu corpo imóvel é levado embora. A mãe e o pai de Armita apareceram em imagens da mídia estatal dizendo que um problema de pressão arterial, uma queda ou talvez ambos contribuíram para o ferimento da filha.

Ativistas de direitos humanos denunciaram que uma menina de 16 anos está hospitalizada em Teerã, no Irã, depois de supostamente ter sido agredida por não usar véu. A causa exata do ferimento na cabeça da jovem permanece um mistério, com diferentes narrativas sendo expostas à mídia em um momento em que o Irã põe a polícia da moral de volta às ruas e legisladores pressionam para impor penas ainda mais rigorosas para aqueles que desrespeitam a cobertura da cabeça.

Nesta sexta-feira, 6, a ativista iraniana Narges Mohammadi, de 51 anos, foi a ganhadora do Nobel da Paz de 2023 pela sua luta pelos direitos das mulheres no Irã. Ela foi uma das lideranças dos protestos contra o regime iraniano após a morte de Mahsa em 2022.

O caso acontece poucos dias após completar um ano da morte de Mahsa Amini, no dia 16 de setembro de 2022, depois de ser detida pela polícia moral iraniana sob acusações de uso indevido do hijab. As suspeitas de que ela foi espancada durante a sua prisão levaram a protestos em massa que representaram o maior desafio ao governo teocrático do Irão desde a revolução.

Para as mulheres muçulmanas praticantes, cobrir a cabeça é um sinal de piedade diante de Deus e modéstia diante de homens fora de suas famílias. No Irã, o hijab também é um símbolo político, especialmente depois de se tornar obrigatório nos anos que se seguiram à Revolução Islâmica de 1979. O Irã e o vizinho Afeganistão governado pelos Taleban são os únicos países onde o hijab continua obrigatório para as mulheres.

"As meninas são sujeitas à violência nas ruas e depois as suas famílias são obrigadas a proteger o governo responsável por essa violência", disse Hadi Ghaemi, diretor executivo do Centro para os Direitos Humanos no Irã, com sede em Nova York.

Na noite de quarta-feira, 4, a televisão estatal iraniana transmitiu o que parecia ser quase todas as imagens das câmeras de vigilância cobrindo os 16 minutos que Armita Geravand passou dentro da estação de metrô antes de ser ferida. Ela entrou às 6h52 e desceu uma escada rolante. A única lacuna, cerca de um minuto e meio, ocorre antes de ela chegar à catraca onde usa seu cartão do metrô. A filmagem inclui ela comprando um lanche e depois caminhando e esperando o trem na plataforma.

Às 7h08, Armita entra no vagão nº 134 - o último do trem e provavelmente um compartimento exclusivo para mulheres. Um condutor do trem se aproxima quando ela entra, e seu corpo bloqueia a visão da porta pela qual ela passa. Em quatro segundos, uma mulher sai do trem de costas e apenas um pedaço da cabeça de Armita pode ser visto deitado no chão do trem. As mulheres então puxam o corpo inerte de Armita e correm em busca de ajuda enquanto o trem parte.

A reportagem da TV estatal iraniana, no entanto, não incluiu nenhuma filmagem de dentro do trem e não ofereceu nenhuma explicação sobre o motivo pelo qual não foi divulgada. A maioria dos vagões do metrô de Teerã possui várias câmeras CCTV, que podem ser visualizadas pelo pessoal de segurança.