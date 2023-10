Vini Jr. presta depoimento sobre caso de racismo em Valência; clube espanhol rejeita declarações

De acordo com a imprensa local, que cita fontes próximas ao caso, Vini Jr. declarou à juíza que se sentiu "ofendido" pelos insultos que recebeu no estádio Mestalla nesse dia e confirmou que as agressões ocorreram "por causa de sua cor de pele", acrescentaram estes meios.

Após sua declaração a portas fechadas, o jogador deixou o local sem falar com os jornalistas que o esperavam do lado de fora do edifício.

"Perante a informação publicada sobre a suposta declaração prestada em tribunal pelo jogador de futebol Vinícius Jr., afirmando que todo o estádio Mestalla lhe proferiu insultos racistas", o Valencia "deseja manifestar sua surpresa, rejeição e indignação", afirmou o clube em um comunicado.

De acordo com esta equipe espanhola, "não se pode chamar os torcedores valencianos de racistas e o Valencia CF exige que Vinícius Jr. retifique publicamente a sua suposta declaração nesta manhã", afirmou o time.

A agremiação esportiva ainda retomou uma declaração do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para afirmar que "em nenhum caso se pode generalizar o comportamento de todo o estádio de Mestalla" no dia do ocorrido, em 21 de maio.

Após o jogo em questão, Ancelotti disse que "nunca tinha visto um estádio inteiro proferindo insultos racistas". Dois dias depois, se pronunciou declarando que não se referia às "46.000 pessoas [presentes no estádio], refiro-me a um grupo que "se comportou muito mal".

O atacante do Real Madrid foi alvo de insultos racistas na partida contra o Valencia em 21 de maio, que terminou com a derrota dos merengues por 1 a 0.