Pré-venda de ingressos para filme sobre turnê de Taylor Swift ultrapassa US$ 100 milhões

O filme se tornará o longa-metragem de shows mais lucrativo da história, superando "Justin Bieber: Never Say Never", que arrecadou U$S 99 milhões (R$ 500 milhões, na cotação atual) em sua estreia em 2011.

"This Is It", que arrecadou US$ 261 milhões (R$ 1,3 bilhão) em todo o mundo, não é considerado um filme de shows porque documenta apenas os preparativos para a performance de Michael Jackson, que faleceu antes de subir ao palco.

"Inicialmente, 'Eras' seria lançado apenas nos Estados Unidos, mas a cantora optou por transformá-lo em um evento global. A turnê incluirá uma segunda etapa no próximo ano, com dezenas de datas na América do Sul, Austrália, Ásia, Europa, além dos Estados Unidos e Canadá", afirmou um porta-voz da AMC à AFP.

Os US$ 100 milhões de receita provêm de todos os cinemas que projetarão o filme, incluindo as redes Cineplex no Canadá e Cinépolis no México.

Das 8.500 salas de cinema onde o filme será exibido, 4.000 estão na América do Norte.

O recorde histórico de arrecadação para um fim de semana de estreia em outubro na América do Norte é de US$ 96 milhões (R$ 496 milhões), estabelecido por "Joker" em 2019.

"Taylor Swift - The Eras Tour" poderá superar os US$ 100 milhões durante três dias, de 13 a 15 de outubro, na América do Norte, segundo Jeff Bock, da empresa especializada Exhibitor Relations.