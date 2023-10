O dramaturgo norueguês Jon Fosse venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2023, anunciou nesta quinta-feira (5) a Academia Sueca, que destacou as obras "inovadoras" do autor que já foram encenadas nos palcos de todo o mundo.

OSLO:

Jon Fosse, um escritor do silêncio

O norueguês Jon Fosse, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, é um escritor multifacetado para quem o silêncio, às vezes, tem mais impacto que as palavras.

(Nobel Noruega cultura prêmio literatura, Perfil, 410 palavras, já transmitida) / BRZ-GL , Profundidade , Arte

ESTOCOLMO:

Os vencedores do Nobel de Literatura nos últimos 15 anos

Lista dos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura dos últimos 15 anos. O vencedor da edição 2023 é o dramaturgo norueguês Jon Fosse.

(Nobel Suécia prêmio literatura, Quadro, já transmitida)

=== EUROPA CÚPULA ===

GRANADA:

Azerbaijão e Turquia ignoram cúpula europeia de Granada focada em Nagorno-Karabakh

Quase cinquenta líderes do continente europeu reuniram-se nesta quinta-feira (5) na cidade espanhola de Granada para tentar enviar uma mensagem de unidade, mas a recusa do Azerbaijão e da Turquia em participar enfraqueceu o encontro, que procurava aliviar as tensões regionais.

(UE Armênia Azerbaijão conflito Rússia diplomacia refugiados Espanha Ucrânia, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== CLIMA METEOROLOGIA ===

PARIS:

UE: planeta teve o mês de setembro mais quente desde o início dos registros

O mês passado foi o setembro mais quente no mundo desde o início dos registros das temperaturas por uma margem "extraordinária", anunciou nesta quinta-feira (5) o programa de observação Copernicus, da União Europeia (UE).

(Clima meteorologia meio ambiente, 510 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Blinken busca no México novas medidas contra fentanil e migração

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita o México, nesta quinta-feira (5), em busca de novas medidas para conter o tráfico de fentanil e a migração em situação ilegal, que afetam ambos os vizinhos.

(EUA México crime migração narcotráfico, 400 palavras, já transmitida)

CONDEGA:

A passagem silenciosa pela Nicarágua de milhares de migrantes em direção aos EUA

A venezuelana Astrid Cuéllar faz uma breve pausa depois de viajar centenas de quilômetros de ônibus pela Nicarágua, país que permanece em silêncio sobre a crescente onda de migrantes para os Estados Unidos, para continuar sua viagem sob o risco de "perder tudo".

(EUA Venezuela Nicaragua migrantes migração, 540 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia instalará base naval em região separatista da Geórgia

A Rússia instalará uma base naval na Abkhazia, uma região separatista pró-Moscou da Geórgia, anunciou nesta quinta-feira (5) o governante do território, em um momento de intensificação dos ataques contra a frota russa no Mar Negro, na Crimeia.

(Ucrânia conflito Rússia Geórgia, 460 palavras, já transmitida)

KUPIANSKY:

Ucranianos fogem de 'cidade fantasma' que a Rússia tenta recapturar

Sergiy saiu de sua casa cinza de tijolos com dois grandes sacos plásticos e fechou a porta enquanto seu cachorro latia. O homem de 71 anos então embarcou em um veículo de evacuação.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados, 410 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

GUWAHATI:

Inundações na Índia deixam 14 mortos e mais de 100 desaparecidos

Ao menos 14 pessoas morreram, e 102 continuam desaparecidas, após a cheia em um lago glacial que provocou inundações no nordeste da Índia, onde prosseguem os trabalhos de resgate, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira

(Índia inundações clima meio ambiente montanhas, 500 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]